Триполи, 2 ноября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Два члена Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Ливия и Нигерия в октябре текущего года нарастили добычу нефти в общей сложности на 800 тыс. баррелей в сутки. Об этом сегодня, 2 ноября, пишет агентство Bloomberg. За счет увеличения добычи в этих странах общий показатель нефтедобычи картеля тоже увеличивается, несмотря на алжирские договоренности по заморозке уровня добычи нефти.

Riboabogados.com.ar Добыча нефти

Ливия нарастила добычу черного золота в октябре на 466 тыс. баррелей в сутки. Это, как пишет издание, является максимальным показателем с конца октября 2014 года. Отметим, что Ливия с 2011 года испытывает политические, социальные и экономические трудности в результате свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в стране начались вооруженные столкновения, протесты, многие порты были закрыты.

Что касается Нигерии, то здесь производство нефти выросло до 2,1 млн баррелей в сутки. Этот показатель для страны также является максимальным с начала 2016 года. В Нигерии тоже немало проблем. На протяжении вот уже семи лет на территории страны и ряде прилегающих к ней государств Африки группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведёт террористическую деятельность. Также в дельте реки Нигер с 90-х годов ХХ века идет конфликт между правительственными войсками Нигерии, наемниками нефтяных компаний и этническими группировками, которые систематически совершают нападения на нефтяные объекты.

Как ранее передавало ИА REGNUM, алжирские договоренности ОПЕК, определенные в конце сентября, предполагают заморозку уровня добычи на уровне в 32,5−33 млн баррелей в сутки. Также для Нигерии, Ливии и Ирана предусматриваются квоты на добычу нефти, так как сокращение производства здесь произошло по независящим от них причинам. Сообщалось, что благодаря квотам в этих трех странах ОПЕК даже может произойти увеличение добычи.

О совокупном увеличении нефтедобычи ОПЕК ИА REGNUM со ссылкой на исследование Reuters писало во вторник, 1 ноября. Аналитик PVM Дэвид Хафтон обращал внимание на то, что если добыча нефти членами картеля поднимется до 34 млн баррелей в сутки, а потом эти объемы будут заморожены, то в результате дисбаланс сохранится на рынке и в 2017—2018 годах. Общее повышение добычи нефти Организацией стран-экспортеров нефти обусловлено частичным восстановлением производства в Ливии, Нигерии, а также наращиванием поставок из Ирака. Дело в том, что в Ливии в последние недели стали работать два основных нефтетерминала, а Нигерия возобновила экспорт из портов Куи Ибо и Форкадос.

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Вообще сам факт того, что Ливия и Нигерия нарастили добычу нефти, не был ни для кого сюрпризом. Так как Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии заранее заявила о планах по наращиванию производства и возобновлении экспорт. В заявлении компании говорится, что страна может нарастить до конца года до 950 тыс. баррелей в сутки. А министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву тоже в октябре сообщил, что Абуджа намерена увеличить добычу черного золота до 2,2 млн баррелей в сутки, то есть на 22% до конца 2016 года.