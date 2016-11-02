Москва, 2 ноября, 2016, 13:39 — ИА Регнум. В ЦИК «Единой России» в рамках партийного проекта «России важен каждый ребенок» прошла встреча депутатов Госдумы с представителями общественных организаций, которые работают в сфере защиты прав детей-сирот. Обсуждался широкий круг вопросов, связанных с развитием действующего законодательства в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

По мнению заместителя секретаря Генсовета «Единой России», руководителя партпроекта «России важен каждый ребенок», депутата Госдумы Ольги Баталиной, в последние годы ситуация с семейным устройством детей-сирот изменилась к лучшему. Сегодня в интернатах проживает 61 тысяча детей, оставшихся без попечения родителей, тогда как в конце 2012 года их было 119 тысяч. Но остается еще много проблем, с которыми сталкиваются опекуны, приемные и потенциальные родители, выпускники учреждений для детей-сирот.

«Совместно с представителями общественных организаций мы определили приоритетные направления развития действующего законодательства в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — сказала парламентарий, — Например, общественники обратили внимание депутатов на негативную практику, которая стала складываться в последнее время, когда приемным семьям стали отказывать в пособиях на ребенка, если он взят из другого региона. Этот вопрос рабочая группа посчитала крайне важным. В ближайшее время состоится заседание рабочей группы, на котором будут разрабатываться изменения в действующее законодательство, с тем, чтобы права приемных семей и детей не нарушались».

Кроме того, по словам Ольги Баталиной, на контроле у депутатов, экспертов и представителей общественных организаций остаются проблемы качества диспансеризации и медицинской помощи детям-сиротам, создания условий для получения ими качественного образования, сохранения жилья, закрепленного за сиротами, профилактика социального сиротства и сокращение вторичного сиротства, развитие сопровождения семей, воспитывающих детей-сирот.