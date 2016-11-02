Москва, 2 ноября, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают пребывать давлением по мере того как к снизившимся шансам на сокращение добычи со стороны ОПЕК прибавились негативные данные по коммерческим запасам в США, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

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«В ближайшие дни фон продолжит оставаться негативным. Поддержки со стороны данных по буровым установкам ожидать не стоит. В последние недели их число постоянно росло. Видные руководители ОПЕК вчера провели вербальные интервенции, отметив, что сохраняют убежденность в том, что ранее оговорённое сокращение на 700 тысяч баррелей состоится. Однако, это не произвело на участников рынка фьючерсов никакого впечатления», — пояснил Полховский.

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«В конце сентября, когда они закладывались на то, что в Алжире не будет достигнуто соглашения, цены на Brent с ближайшим сроком экспирации достигали 45 долларов за баррель. Можно предположить, что преодоление этой отметки вниз, будет интересно для покупок на более долгосрочную перспективу», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 2 ноября, в 12.00 по мск контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в январе на бирже ICE в Лондоне снижались на 0,9% до 47,50 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI дешевел на 0,8% до 45,96. Днем ранее оба сорта снова подешевели более чем на 2%.