Ханой, 2 ноября, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Во Вьетнаме количество случаев заражения вирусом Зика увеличилось более чем в два раза за последние три дня, заявили представители министерства здравоохранения Вьетнама, сообщает 2 ноября Reuters.

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Всего во Вьетнаме было зафиксировано 23 случая заражения вирусом Зика. Начиная с 30 октября вирус Зика диагностировали у 14 человек. 17 из 23 случаев были зарегистрированы в южном городе Хошимин, одном из крупнейших городов Вьетнама.

Напомним, 30 октября представители министерства здравоохранения Вьетнама заявили о первом случае микроцефалии, который, очевидно, был связан с вирусом Зика. В прошлом месяце власти Вьетнама предприняли меры для тщательного медицинского обследования беременных женщин.

Специалисты считают, что у 80% людей, инфицированных вирусом Зика, нет симптомов заболевания, поэтому очень сложно определить, были ли инфицированы беременные женщины или нет.