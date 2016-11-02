Чебоксары, 2 ноября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. В Чувашии усилили государственный мониторинг земель. В январе-сентябре 2016 года обследовано 4 622 земельных участка на площади более 600 га, что на 33,2% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Росреестра по Чувашии.

Cap.ru, Минсельхоз Чувашии

Из общего числа обследованных земельных участков выявлено, что 528 земельных участков не используются (11,4% от числа проверенных), 4024 участка (или 87%) используется в соответствии с разрешенным видом использования и 70 земельных участков используются не в соответствии с разрешенным видом использования. «Информация как о вновь выявленных нарушениях, так и повторных будет использована при проведении мероприятий по государственному земельному надзору. После проведения проверок некоторых нарушителей могут привлечь к административной ответственности», — говорят в ведомстве.

В управлении отмечают, что мероприятия по наблюдению за использованием земель проводятся как посредством выездных осмотров, так и дистанционно. «Мы используем космические снимки в программном комплексе ArcGIS, что дает возможность обследовать земельные участки на предмет использования, неиспользования, использования не в соответствии с разрешенным видом уже на этапе подготовки к мониторинговым осмотрам. Это дает возможность расширить площадь обследований и количество осмотренных земельных участков», — говорят в управлении Росреестра.