Москва, 2 ноября, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Бывшая ведущая программы «Воскресное время» на «Первом канале» Ирада Зейналова продолжит работу на телеканале НТВ, сообщают 2 ноября «Известия».

1tv.ru Ирада Зейналова

Представители НТВ сообщили, что Зейналова выступит в роли ведущей одной из итоговых программ. Другие подробности о новой должности Зейналовой пока неизвестны.

Ирада Зейналова начала работу на «Первом канале» в 2003 году, придя туда с РТР. Зейналова была корреспондентом, ведущей, руководителем бюро «Первого канала» в Великобритании и Израиле. С 2012 по 2016 год она вела воскресные выпуски программы «Время». В августе ее место занял главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев.