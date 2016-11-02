Омск, 2 ноября, 2016, 13:35 — ИА Регнум. В Омске в связи с тревожной ситуацией, сложившейся в сфере пассажирских перевозок, вновь встал вопрос повышения цен на проезд в муниципальном транспорте.

Busphoto.ru Автобусы. Омск

В частности, этой проблемы коснулись депутаты Омского горсовета, обсуждая проект бюджета на 2017 год. Некоторые из них настаивают на том, что стоимость проезда необходимо поднять. По словам заместителя мэра Омска Инны Парыгиной, еще в 2012 году городской транспорт перевозил 120 млн пассажиров. А на 2017 год в план заложено только 64 млн.

«Соответственно, увеличивается себестоимость поездки. Если мы сохраняем проездной тариф в размере 22 рублей, то на компенсацию разницы в тарифе на весь год понадобится около 700 млн рублей. Этих денег в бюджете нет. Мы закладываем 251 млн. Это наше с вами решение — продолжать субсидировать всех жителей Омска или принимать другое решение», — цитирует Парыгину «Комсомольская правда».

Чтобы узнать, когда и на сколько вырастут цены на проезд в муниципальном транспорте Омска, корреспондент ИА REGNUM обратился в городской департамент транспорта. Впрочем, от комментариев в департаменте воздержались, заявив лишь, что ждут решения Региональной энергетической комиссии (РЭК), касающегося установления тарифов на проезд.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре муниципальные и частные перевозчики Омска подали в РЭК документы на установление предельных тарифов на проезд на 2017 год. В РЭК уточнили, что «установить регулируемые экономически обоснованные тарифы в разрезе каждого перевозчика планируется до 20 декабря 2016 года». Однако при этом в пресс-службе ведомства отметили, что провозная плата для пассажиров останется на уровне 22 рублей. Измениться она может лишь в том случае, если администрация города выйдет в горсовет с соответствующим предложением, а горсовет это предложение примет. В городском департаменте транспорта ИА REGNUM тогда заявили, что пока таких планов у горадминистрации нет.

Напомним, на 2016 год предельные тарифы установлены в размере от 26,71 руб. до 29,13 руб. за поездку (рост по сравнению с 2015 годом в среднем составил 28%).

Между тем, по сообщениям омских массмедиа, кризис муниципального транспорта в городе уже достиг своего пика. Согласно отчету руководителя департамента транспорта администрации Омска Виталия Маслика, к 1 октября текущего года долги перед контрагентами с 2013 года превысили 300 млн рублей. Задолженность только перед поставщиком топлива — более 100 млн.

Маслик утверждает, что сложившаяся ситуация произошла из-за несоответствия установленного тарифа на перевозку и фактической стоимости перевозки, сообщают «Коммерческие вести».

Также приводятся данные, что на сегодняшний день муниципальные предприятия города перевозят всего 35% от общего пассажиропотока, и его доля стремительно сокращается. В рейс ежедневно выходят чуть больше 600 единиц муниципального транспорта, а частного — около 3 тыс. единиц.

ИА REGNUM ранее уже сообщало, что в последний раз плата за проезд в муниципальном транспорте Омска поднималась в апреле текущего года — с 18 до 22 рублей.

Также стоит напомнить, что в ноябре 2015 года Омск едва не остался без транспортного обслуживания из-за долгов омских пассажирских предприятий за ГСМ (на тот момент, по оценкам областной прокуратуры, — 154,3 млн рублей) и по налогам и взносам во внебюджетные фонды (216,8 млн рублей). Ситуацию удалось решить с большим трудом, и выход автобусов на линию был восстановлен.

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