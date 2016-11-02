Астана, 2 ноября, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Величина прожиточного минимума (ВПМ) в Казахстане в октябре выросла на 1,2% по сравнению с сентябрем 2016 года и составила 23 459 тенге (4691,8 руб.). Как сообщает Комитет по статистике Министерства национальной экономики, по сравнению с декабрем 2015 года ВПМ увеличилась на 18,4%.

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Что касается уровня инфляции, то, по данным статистики, за 10 месяцев 2016 года он достиг отметки 6,2%.

«Цены на продовольственные товары за десять месяцев (октябрь 2016 г. к декабрю 2015 г.) увеличились на 5,7%, непродовольственные — на 7,6%, платные услуги — на 5,4%», — говорится в сообщении статведомства.

При этом отмечается, что больше всего выросли цены на чай — 33,3%. Крупы подорожали на 29,6%, сахар — на 18,1%, хлеб — на 16,7%, овощи переработанные и консервированные — на 13,7%, кондитерские изделия — на 13,2%, масло подсолнечное — на 12,4%, прохладительные напитки — на 11,3%, макаронные изделия — на 10,7%, мясо птицы — на 10,4%, фруктовые и овощные соки — на 9,8%, булочные и мучные изделия — на 8,6%, сухофрукты и орехи — на 7,4%. Снижение цен зафиксировано на свежие овощи — на 24,6%, молоко сырое — на 6,2%, яйца — на 1,1%, картофель — на 0,9%.

Согласно статданным, также выросли цены на фармацевтическую продукцию — 15,1%, канцелярские товары и чертежные принадлежности — 12,5%, товары личного пользования — 10,3%, бытовые приборы — 9,7%, моющие и чистящие средства — 9,6%, стеклянные и керамические изделия — 8,7%, текстильные изделия — 8,1%, автомобили — 8%, одежду и обувь — 7,5%.

«Дизельное топливо подорожало на 33,7%, сжиженный газ в баллонах — на 16,3%.Уровень цен на услуги здравоохранения вырос на 8,4%, образования — на 6,5%, в области отдыха, развлечений и культуры — на 5,6%, ресторанов и гостиниц — на 5%, парикмахерских и заведений личного обслуживания — на 3,8%. Оплата за проезд железнодорожным пассажирским транспортом на большие расстояния увеличилась на 11,8%, воздушным транспортом — на 9,4%, автобусом внутригородского сообщения — на 8,4%. В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию повысились на 25,2%, холодную воду — на 12,2%, вывоз мусора — на 11%, газ, транспортируемый по распределительным сетям — на 7,5%, отопление центральное — на 7,3%, электроэнергию — на 6,1%, горячую воду — на 5,3%», — говорится в сообщении.

Отметим, в марте 2016 года председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев пообещал, что уровень инфляции в республике не превысит 8%.

«По оценке Национального банка, инфляция в 2016 году будет иметь затухающий характер и к концу года не превысит 8%, то есть вернется в определенный Национальным банком и правительством коридор. Основные усилия Национального банка в 2016 году будут направлены на достижение целевых показателей по инфляции в коридоре, который мы совместно с правительством определили в размере от 6 до 8», — отметил тогда Акишев.

Напомним также, что в конце октября международное агентство Fitch Ratings прогнозировало, что уровень инфляции в Казахстане к концу 2016 года останется на пятилетнем среднем уровне в 7,9 процента.