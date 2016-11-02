Таллин, 2 ноября, 2016, 13:32 — ИА Регнум. С ноября в главном здании Таллинского международного аэропорта имени президента Арнольда Мери и прилегающей территории нижней парковки начата реконструкция, цель которой расширение главного здания и входа в центральный терминал. Об этом ИА REGNUM сегодня, второго ноября, сообщили в пресс-службе аэропорта, отметив, что все авиарейсы во время работ будут осуществляться в прежнем объеме, определенные ограничения введены для прибытия личного и общественного автотранспорта. Так, уже невозможно подъехать на верхнюю площадку входа в аэропорт.

Pjotr Mahhonin Таллинский аэропорт

В целом здание станет длиннее и шире на 10 метров, будут расширены зоны предполетного досмотра пассажиров и багажа, приема пассажиров и контроля безопасности. Появится и кафе с балконом-террасой. Увеличатся и торговые площади для различных магазинов и центров по оказанию услуг. Все это, по замыслу руководства аэропорта, сделает еще более комфортным нахождение пассажиров, включая транзитных.

Расширение терминала связано с возрастающими объемами как пассажирских, так и грузовых перевозок, отметили в руководстве аэропорта. Кроме того, обновление транспортной площадки остановки и парковки у аэропорта связано с планами Таллинской мэрии по продлению до терминала трамвайных путей — работы будут закончены в 2017 году. Появится трамвайная остановка «Таллинский аэропорт». Обновленный аэропорт планируют открыть в июле 2017 года.