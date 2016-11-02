Ереван, 2 ноября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Тарифы на газ в Армении будут снижены в том числе за счёт снижения цены транзита российского газа через территорию Грузии, заявил председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Роберт Назарян.

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«Компания «Газпром-Армения» чётко указала на те источники финансирования, за счёт которых будет покрыта финансовая брешь в случае понижения тарифов на газ. Первое — это снижение цены транзита через территорию Грузии. В настоящее время ведутся переговоры между российской компанией «Газэкспрот», правительством Армении и грузинской стороной по снижению транзитного тарифа. Сегодня этот тариф очень высокий, нигде нет такой цены за транзит — 10%», — сказал Назараян. По его мнению, переговоры в скором времени успешно закончатся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания «Газпром-Армения» (монопольный поставщик газа потребителям Армении, дочернее предприятие «Газпрома») намерена обратиться в регулирующую государственную комиссию с целью снижения тарифов на газ для различных групп потребителей.

Кроме того, по словам Назаряна, «Газпром-Армения» рассчитывает, что в случае снижения тарифа произойдёт повышения спроса и соответственно — прибыли компании, которая также будет направлена на решение задачи снижения тарифов.

«Если же указанных источников финансирования не хватит для решения задачи, то компания «Газпром» обязалась покрыть недостачу путём выделения дополнительного финансирования армянской дочерней компании», — сказал глава регулирующей комиссии.

Примечательно, что ещё в конце сентября Роберт Назараян заявлял, что не думает, что снижение цены на «голубое топливо» будет сделано за счет компании «Газпром Армения» или какого-либо другого хозяйствующего субъекта данной сферы. «Это должны быть общий анализ системы и оценка всех наших резервов. И это не должно быть сделано за счет других потребителей, мы должны дождаться подходящего момента, когда мы сможем выполнить это поручение», — сказал он.

На вопрос, как в таком случае это возможно, глава комиссии ответил: «Вы ведь не исключаете вариант, что цена на газ на границе снизится и эта возможность будет использована?».

По мнению оппозиционного депутата армянского парламента Арама Манукяна, понижения цены на газ в действительности не будет — это предвыборная PR акция. «Всё этого будет за счёт бюджета. Не за счёт прибыли «Газпрома», не за счёт понижения потерь «Газпрома» (имеет ввиду потери газа в распределительной сети — ИА) или же снижение цены на границе, не за счёт уменьшения их зарплаты. Абсолютно, это будет за счёт средств государственного бюджета», — сказал Манукян.

Он пояснил, что реального понижения цены на газ за счёт компонентов образующих тариф на газ — нет.

ИА REGNUM ранее сообщалo, что поручение о пересмотре тарифов на газ и электроэнергию дал сразу же после назначения в сентябре премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По словам главы регулирующей государственной комиссии, в ближайшее время регулятор сам инициирует также пересмотр тарифов на электроэнергию. «Однозначно понижение тарифов на газ отразится также на тарифах на электроэнергию», — сказал Назарян.

В марте 2016 года министр энергетики Грузии Каха Каладзе сообщил, что соглашение между Грузией и «Газпромом», по которому Тбилиси получает 10% поставляемого в Армению российского газа в качестве оплаты за транзит, останется в силе до конца 2016 года.