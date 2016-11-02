Москва, 2 ноября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. В Общественной палате Российской Федерации открылась горячая линия по вопросам доступа отечественных производителей на российский рынок. Предприниматели могут сообщить о проблемах, с которыми сталкиваются при взаимодействии с органами госвласти или ритейлерами, высказать свои предложения по улучшению инфраструктуры для ведения бизнеса в регионах и муниципалитетах, сообщили в ОП РФ.

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«Наша задача — получить качественную обратную связь от предпринимателей о том, насколько эффективно сегодня работают меры поддержки отечественных производителей, а также о проблемах, с которыми они сталкиваются. В первую очередь нас, конечно, интересует ситуация с переходом производителей, поставщиков и торговых сетей к новому законодательству, в частности, как обстоят дела с согласованием и подписанием новых договоров, составленных в соответствии с последними изменениями», — отметил заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию малого и среднего предпринимательства Валентин Агарков.

Напомним, что поправки к закону «О торговле» вступили в силу 15 июля этого года. Они ограничили до 5% совокупный размер выплат, которые ритейлеры могут брать с поставщиков за объем закупки (ретробонус), за маркетинговые, рекламные, логистические и другие услуги. Договоры, заключенные до принятия поправок, участникам рынка нужно привести в соответствие новым требованиям к 1 января 2017 года.

Телефон горячей линии — 8 (800) 737-77-66 (звонок из любого региона России бесплатный, время работы: пн-чт — с 09:00 до 18:00, пт — с 09:00 до 16:45 по мcr), электронная почта — msp@oprf.ru.

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