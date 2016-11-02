Новосибирск, 2 ноября, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Василий Розенталь занял место Максима Кудрявцева, который ранее прошел в Государственную думу, в Законодательном собрании Новосибирской области. Это решение было принято сегодня, 2 ноября, на заседании регионального политсовета новосибирского отделения «Единой России».

Novosibirsk.er.ru Вакантный мандат в новосибирском Заксобрании занял Василий Розенталь

«Было принято решение предложить Избирательной комиссии области, после согласования с президиумом Генерального совета «Единой России», кандидатуру Василия Розенталя для замещения депутатского мандата Законодательного собрания региона шестого созыва. Предшествующий Василию Розенталю в списке по территориальной группе глава Усть-Тарского района Александр Турлаков ранее отказался замещать соответствующий мандат. Члены регионального политсовета поддержали кандидатуру Розенталя единогласно», — уточнили ИА REGNUM в реготделении партии.

Василий Розенталь в 1968—2000 годах работал в колхозе им. Мичурина Чистоозерного района бригадиром. В 2001 году окончил Новосибирский государственный аграрный университет по специальности агроном. С 2000 года и по настоящее время работает председателем производственного сельскохозяйственного кооператива (колхоза) им. Мичурина. Он был избран депутатом совета депутатов Чистоозерного района Новосибирской области и является председателем комиссии по аграрной политике.

Сейчас в законодательном собрании Новосибирской области 74 парламентария: 49 единороссов, 16 коммунистов, четыре представителя ЛДПР и столько же — «Справедливой России» и один представитель от «Гражданской платформы».

Отметим также, что сегодня секретарь новосибирского регионального отделения «Единой России» Валерий Ильенко дал старт отчетно-выборным собраниям и конференциям, на которых будут подведены итоги пятилетнего избирательного цикла. Ранее соответствующее решение было принято президиумом Генерального совета партии.

Валерия Ильенко заявил, что в ходе отчетно-выборной кампании будет проведен аудит работы каждой первичной организации, проанализированы результаты, как положительные, так и отрицательные.

«В ноябре-декабре в регионе пройдут отчетно-выборные собрания в 1829 первичных организациях, 44 местных отделениях, контрольных органах партии. Согласно Уставу партии, переизбранию не подлежат секретари, которые избирались два раза, следуя этим нововведениям региональное руководство партии «на местах» обновится практически на 50%», — отметил Ильенко.