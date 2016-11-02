Таллин, 2 ноября, 2016, 13:28 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Министерство внутренних дел Эстонии предлагает правительству установить предельный лимит на прием легальных иммигрантов на 2017 год не более 1317 человек, что составляет 0,1% от общего числа нынешнего населения страны. Об этом ИА сегодня, 2 ноября сообщили в министерстве со ссылкой на главу ведомства, члена правящей праволиберальной Реформистской партии Ханно Певкура. Отмечается, что 0,1% от населения — это норматив, утвержденный правительством и парламентом в ряде законодательных актов, и он соблюдается в течение последних лет.

При этом особо подчеркивается, что в квоту не включаются лица, принимаемые в Эстонии в рамках программы перераспределения беженцев региона Средиземного моря по квотам Евросоюза и другие получатели международной защиты. По отдельной статье также проходят иностранцы, которые переезжают в Эстонию в рамках воссоединения семьи, на учебу, в качестве преподавателя или для ведения научной работы. Таким образом, общее число принятых в 2017 году иммигрантов Эстонией будет не менее 1600 человек.

Квота не распространяется на граждан стран-членов ЕС и Европейской экономической зоны, Швейцарии, США и Японии. Также в ежегодную квоту не включаются лица, которым выдается постоянный вид на жительство в Эстонии — лицам без гражданства и гражданам не входящих в ЕС стран-постоянным жителям Эстонии.

По словам министра внутренних дел Ханно Певкура, Эстония старается привлекать в свою страну, в первую очередь, высокообразованных и активных иностранцев. Он отметил, что у Эстонии нет другого выбора: «Иначе просто нельзя — население Эстонии трудоспособного возраста сокращается, стареет, поэтому работодателям все сложнее находить работников с требующимися навыками».