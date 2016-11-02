Саратов, 2 ноября, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Из 2,28 млрд рублей, выделенных регионам правительством РФ в 2016 году на закупки антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, Саратовская область получит 43 млн 190,4 тыс., передает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Согласно обнародованной статистике на 1 октября 2016 года, в Саратовской области за весь период эпидемии (с апреля 1996 года) всеми службами и ведомствами выявлено 18 тыс. 157 ВИЧ — инфицированных, из них российских граждан — 17 тыс.78 или 685,07 на 100 тыс. населения области. Наибольшее число ВИЧ-инфицированных зарегистрировано в Саратове — 6022 — 715,1 на 100 тыс. населения, Балаково — 3456 (1612,8 на 100 тыс.), Вольске — 1215 (1261,5 на 100 тыс.), Энгельсе — 1490 (488,1 на 100 тыс.).

Из общего числа зарегистрированных ВИЧ-инфицированных 51,9% выявлены в возрасте 18−29 лет (9424 человека). Преобладают мужчины — 60,6% (11 011 жителей), соотношение мужчин и женщин 1,6: 1.

По данным Саратовского областного центра профилактики и борьбы со СПИД, женщины в структуре ВИЧ-инфицированных составляют 38,4% или 6977 случаев. Показатель распространенности составил 515,63 на 100 тыс. женщин или 0,5% женского населения области. Однако в ряде районов области этот показатель превышает среднеобластной: в Балаковском районе — 1,2%, в Вольском — 1,0%, в Хвалынском — 0,7%, в Саратове — 0,5%. Женщины, выявленные в 2016 году, в 82,6% случаев инфицировались половым путем, в 55% источником ВИЧ-инфекции для них являлся постоянный половой партнер, ранее или в настоящее время потребляющий психоактивные вещества или имеющий беспорядочные половые связи без средств защиты.

От ВИЧ-инфицированных женщин родилось 2747 детей, из которых 149 поставлен диагноз ВИЧ-инфекция (5,4%). Всего на диспансерном учете с перинатальным контактом состоит 671 ребенок.

Из числа зарегистрированных ВИЧ-инфицированных — 2,3% (411 человек) выявлены в возрастной категории 15 — 17 лет (подростки). За 9 месяцев 2016 года выявлены 3 ВИЧ-инфицированных подростка, показатель заболеваемости среди данной возрастной группы — 4,5 на 100 тыс. населения. Преобладает внутривенный путь инфицирования — 67,8%. Половой путь — 31,1%. ВИЧ-инфекция среди подростков регистрируется на 24 административных территориях области. Наибольшее число в Балаково — 132 человека или 32,1%, в Саратове — 125 человек или 30,4%, в Вольске — 62 человека или 15,1%.

На 1 октября 2016 года выявлено 51,9% ВИЧ-инфицированных в возрасте от 18 до 29 лет. Среди факторов риска заражения преобладает внутривенное потребление ПАВ общими шприцами и иглами. На наличие такого фактора инфицирования указали 52,1% опрошенных ВИЧ-инфицированных, 46,7% заразились половым путем. Наибольшее число ВИЧ-инфицированных данной возрастной группы зарегистрировано в Саратове — 42,0%, Балаково — 21,4%, Вольске — 8,2%.

В Саратовской области всего с начала эпидемии диагноз СПИД поставлен 1472 пациентам. Умерло с диагнозом СПИД — 979 человек. На 01.10. 2016 г. на учете в саратовском Центре СПИД в стадии СПИДа находится 453 человека.

Самая большая сумма — 260 млн 609,6 тыс. рублей распоряжением правительство РФ будет направлена в Свердловскую область. В Приволжском федеральном округе средства распределены следующим образом: Башкирии — 52 млн 107 тыс., Марий Эл — 5 млн 895,5 тыс., Мордовии — 3 млн 612,7 тыс., Татарии — 46 млн 928,9 тыс., Чувашии — 18 млн 669,9 тыс, Нижегородской области — 38 млн 121,5 тыс., Пензенской области — 9 млн 71,9 тыс., Саратовской области — 43 млн 190,4 тыс., Ульяновской — 38 млн 536,9 тыс.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно распоряжению правительства РФ от 29 октября 2016 года №2294-р Минздраву России направляются бюджетные ассигнования в размере 2,28 млрд рублей для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на закупки антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С. Эти средства были предусмотрены в федеральном бюджете на 2016 год.

По информации Роспотребнадзора, в России пораженность ВИЧ-инфекцией на 31 декабря 2015 года составляла 541,8 на 100 тыс. населения. К наиболее пораженным субъектам РФ относятся: Свердловская (зарегистрировано 1528,7 живущих с ВИЧ на 100 тыс. населения), Иркутская (1524,9), Кемеровская (1469,6), Самарская (1377,9), Оренбургская (1135,7), Ленинградская (1118,1) области, Ханты-Мансийский автономный округ (1110,6), Тюменская (1107,0), Челябинская (964,6) области, Санкт-Петербург (942).