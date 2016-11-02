Де-Мойн, США, 2 ноября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. В США были убиты двое полицейских, заявили представители полиции штата Айова, сообщает 2 ноября ABC News.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США Выстрелы на улице

Нападение на полицейских произошло в городе Де-Мойн, расположенном в центральной части штата Айова. Первый офицер полиции был застрелен в патрульной машине. Второй полицейский хотел прийти на помощь своему коллеге и также был убит.

Следственные органы начали розыск подозреваемого или подозреваемых.