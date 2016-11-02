Афины , 2 ноября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. США вышли из договорённостей с РФ по Сирии. Об этом 2 ноября в ходе встречи с президентом Греции Прокописом Павлопулосом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы стремимся уже несколько месяцев решить проблему в городе Алеппо. Были соответствующие российско-американские договоренности. К сожалению, США, когда эти договоренности были согласованы, из них, по сути дела, вышли. Неоднократно объявлялись гуманитарные паузы. Сейчас уже две недели ни российская, ни сирийская авиации не работают в Алеппо. Но каждый раз эти гуманитарные паузы экстремисты используют для пополнения своих рядов, пополнения арсенала оружия», — сказал Лавров.

По его словам, вся восточная часть Алеппо контролируется боевиками из запрещённой в РФ организации «Джебхат ан-Нусра», в чьём подчинении находятся «вооружённые группировки, они, по сути дела, держат мирных жителей в заложниках»: «Мы продолжаем усилия вместе с американцами, с представителями Саудовской Аравии, Катара, Турции, ищем возможности этот кризис разрешить».

Лавров подчеркнул, что безотлагательное начало политического процесса в Сирии «саботируется, саботируется теми, кто, по сути дела, в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН всячески потакает экстремистам, которые не хотят переговоров, а просто хотят свергнуть режим президента Сирии Башара Асада»: «Если бы резолюции Совета Безопасности ООН по сирийскому урегулированию выполнялись честно, добросовестно и всеми, то сейчас ситуация была бы уже иной и изменилась бы в лучшую сторону».

Напомним, ранее глава Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов призвал террористов в Алеппо сложить оружие и покинуть город. По его словам, из-за невозможности со стороны США отмежевать так называемую «лояльную» оппозицию от террористов Москве приходится напрямую обращаться к лидерам боевиков.

Также Герасимов отметил, что попытка боевиков прорвать оцепление в Алеппо провалилась, и они понесли большие потери.