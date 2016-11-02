Краснодар, 2 ноября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Футболист сборной России и «Краснодара» Павел Мамаев, получивший травму в матче 1/8 финала Кубка России против «Оренбурга», не сможет принять участие в официальных играх до конца года. Об этом сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Fckrasnodar.ru Павел Мамаев

«Мамаев не сыграет в 2016 г, — сообщил источник. — У игрока случился рецидив травмы. Он прошел обследование, сейчас находится в Германии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября футбольный клуб «Краснодар» на своем поле переиграл «Оренбург» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2.

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