Курск, 2 ноября, 2016, 13:16 — ИА Регнум. В Курске в честь 75-летнего юбилея начала обороны города от немецко-фашистских захватчиков прошло торжественное возложение цветов к памятнику курским ополченцам и бойцам истребительных батальонов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Председатель городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Иван Малков передал поздравления и слова огромной благодарности за память от свидетельницы обороны города Татьяны Должиковой, бывшего санинструктора Ленинского полка. Все годы она посещала памятные торжества, но теперь не смогла этого сделать из-за состояния здоровья.

В течение дня мероприятия, посвященные годовщине, пройдут по всему городу. В Культурном центре семейного чтения и досуга им. А. П. Гайдара состоялась встреча «Живая память поколений», участники которой вспомнили героические страницы истории 1941 года и почтили память защитников минутой молчания. Для детей организована интерактивная викторина «Достойные славы». Также в центре демонстрируются кадры из документальной хроники «Курск. Возвращение» и проходит выставка-панорама «Хроника военных лет», экспонатами которой стали документальные и художественные произведения о Курске военной поры.

В библиотеке №10 в рамках мероприятия «Вспоминая осень 41-го…» курянам рассказывают об основных этапах событий, происходивших в Курске осенью 1941 года, о героях-ополченцах Александре Семеновиче Марашеве, Георгии Макаровиче Дурневе, Степане Николаевиче Гуляеве, Вячеславе Яновиче Звягинцеве. Там же курские поэты прочтут стихи военно-патриотической тематики и будет работать книжная выставка-хроника.

В Центральной городской детской библиотеке открылась выставка творческих работ юных читателей «Кистью и сердцем о войне». На выставке представлено более 20 работ юных воспитанников детской художественной школы №1 им. В. М. Клыкова, выполненных в различных техниках.