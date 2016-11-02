Хельсинки, 2 ноября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Уже год гражданка России Светлана Роц, у которой в ноябре 2015 года в Финляндии изъяли двух дочерей по обвинению в угрозе вывоза девочек в Россию, пытается вернуть своих детей. Сначала детей поместили в частный финский приют, а недавно разделили по частным финским семьям. Об этом сообщают 2 ноября финские правозащитники.

Цитата из к/ф «Малыш». Реж. Чарльз Чаплин. 1921. США Изъятие ребёнка

Как говорится в пресс-релизе правозащитников, на данный момент мать полностью изолирована от младшей дочери Каролины, которой 5 лет. Старшей 13-летней дочери Софии финские власти разрешают общаться с родной матерью лишь два раза в неделю по телефону в течение 15 минут. Обе дочери были «изъяты» во время пребывания в Финляндии по визе, утверждают правозащитники.

Гражданка России Светлана Роц родилась в Ленинграде, в Финляндии она жила несколько лет с российским мужем. «Светлана, ее муж и дочери Каролина и София, — все имеют только гражданство РФ», — подчеркивают правозащитники и добавляют, основанием для изъятия стал донос на то, что «мама может вывести Каролину в Россию».

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Семья уже обратилась за помощью к русским дипломатам, финским правозащитникам и российским властям. Правозащитники ожидают реакции от финского уполномоченного по правам детей.

По словам координатора движения «Русские матери» Ирины Бергсет, в настоящее время существует насущная необходимость усиления законодательной защиты россиян, временно находящихся за пределами РФ.

«В изменившейся международной ситуации возникает насущная необходимость усиления законодательной защиты россиян, временно находящихся за пределами РФ. Надо разработать четкие правила и процедуры возвращения удерживаемых за пределами РФ детей с гражданством РФ на родину в родные семьи», — заявила Берсет, добавив, что на период разработки таких правил властям и профильным ведомствам следует «проинформировать россиян о том, что делать, если у русских туристов в Европе «похитили» детей».

Читайте также: Россиянке Анастасии Завгородней финские службы запретили общаться с детьми«Реальность сегодня такова, что россияне въехать в Европу с детьми могут, могут даже родить ребенка в Европе. Но когда дело доходит до возвращения с ребенком в Россию, то Европа поднимает вой о том, что родители хотят «украсть» дитя из ЕС, и тогда Европа «крадет» русского ребенка первой», — указала Бергсет.

При этом, по ее словам, если раньше русские дети, в основном, изымались из смешанных семей, то теперь уже преобладают «кражи» русских детей из семей, где оба родителя являются гражданами России.

«Российские правозащитники однозначно оценивают подобные факты как проявление махровой русофобии. Не будет преувеличением сказать, что в настоящее время в Европе развернута кампания по «преследованию» русских семей, имеющих детей», — заявила Бергсет.

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Примерно раз в год или чаще из Финляндии приходит новость о том, что местные органы власти отобрали ребенка или сразу нескольких детей у русской семьи. Ситуация для российских граждан отягчается тем, что в Финляндии официально были выпущены антироссийские рекомендации. Совершенно законный документ рекомендует всем причастным органам обращать пристальное внимание именно на русские семьи.

За 4 года из русскоязычных семей социальные службы Финляндии изъяли более 70 детей, часто без какого-либо расследования и тем более без решения суда.

Так, у российской гражданки Анастасии Завгородней забрали четверых детей. У Альбины Касаткиной отняли сына и дочь — новая жена бывшего мужа донесла, что мать якобы бьет детей. Александру Фомину с 10-летней дочерью финские власти разлучили после того, как девочка пожаловалась учителям о том, что мать не захотела покупать велосипед и собаку.

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В январе 2016 года сына Томаса российской гражданки Вероники Стопкиной органы опеки изъяли прямо из школы без предупреждения родителей. Сделано это было по обращению учителей, которым ребенок якобы пожаловался, что дома его обидели. Отцом мальчика является финн.

Похожие инциденты, по данным правозащитников, происходят не только в Финляндии, но и во всей Скандинавии. С аналогичными случаями российские матери сталкивались и во Франции и Испании.