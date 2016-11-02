Москва, 2 ноября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. В России за последние шесть месяцев выросла стоимость пакетных тарифов на мобильную связь: на 35% подорожал пакет из мобильного интернета от 1 Гб данных и голосовой связи, пишет газета «Ведомости».

Unsplash Сотовый телефон

По данным исследования уровня доступности сотовой связи в регионах России, проведенном информационно-аналитическим агентством Content Review и ПАО"Вымпелком», в апреле пакетный тариф стоил 203,2 рубля, тогда как в октябре 2016 года его стоимость составила 274,8 рубля.

Число регионов РФ, в которых тарифы остались ниже среднероссийских, сократилось с 49 до 17. Наиболее доступна связь осталась в Тюменской, Иркутской и Сахалинской областях, в Москве и Якутии.

Выше остальных регионов цены в Чукотском автономном округе, Хабаровском и Камчатском краях, Волгоградской и Магаданской областях. Наименее доступна мобильная связь в Брянской области, Дагестане, Волгоградской, Саратовской и Кировской областях.

Индекс доступности мобильной связи рассчитывается как соотношение средней стоимости тарифа для конкретного региона к среднему, поданным Росстата РФ, доходу населения.