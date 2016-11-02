Чебоксары, 2 ноября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. В Коми после формирования нового правительства республики принимают официальную делегацию из Чувашии. В регионе по приглашению губернатора Сергея Гапликова, ранее в течение шести лет работавшего премьер-министром Чувашии, побывал глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев. Между сторонами подписано соглашение о социально-экономическом и культурном сотрудничестве, гости также посетили ряд предприятий, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Наблюдатели отмечают, что Гапликов, комментируя важность сотрудничества, обращался к многолетнему успешному опыту Чувашии по ряду направлений, к развитию которых был сам сопричастен, работая премьером.

Rkomi.ru Перед подписанием соглашения

Официальная делегация Чувашии пробудет в Коми до 3 ноября включительно. В программе запланированы круглые столы и встречи с участием представителей профильных ведомств, знакомство с деятельностью и номенклатурой выпускаемой продукции предприятий и организаций Коми, деловые переговоры по взаимовыгодному сотрудничеству между предприятиями и предпринимателями регионов.

В первый день визита делегацию возглавил руководитель Чувашии Михаил Игнатьев, который в интервью местным СМИ сообщил, что цель визита — не только обмен опытом: Чувашия «крайне заинтересована» во взаимовыгодном сотрудничестве с Коми. Гости побывали на предприятиях, которые занимаются глубокой переработкой древесины и изготавливают волокна для автомобильной промышленности, теплоизоляции трубопроводов и производства линолеума.

«Товарооборот между нашими регионами развивается, особенно по продукции электротехнической и химической промышленности, общепита. В Республике Коми мы для себя отметили развитие переработки древесины — это использование современных технологий на предприятиях мирового уровня. Поэтому в этой части мы также видим перспективы — чтобы в рамках взаимовыгодного сотрудничества и обозначенной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным государственной политики импортозамещения мы покупали вашу продукцию, а вы — нашу», — приводят слова Михаила Игнатьева на официальном портале органов власти Коми.

Пресс-служба Игнатьева в релизе сделала акцент не на экономическом взаимодействии, а на сотрудничестве в социально-культурной сфере. «Мы развиваем торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в сфере культуры, спорта. Ежегодно творческие коллективы Республики Коми приезжают в Чувашию на празднование Дня республики, фестиваль «Родники России». Культура, яркие национальные костюмы, песни и танцы дарят людям положительные эмоции», — цитируют Игнатьева его пиарщики.

Коми, в свою очередь, готова сотрудничать в разных сферах. «Хотел бы отметить, что сегодня в наших планах не только сотрудничество в области промышленности, сельского хозяйства, культуры и туризма, но и в гуманитарной сфере, в вопросах развития молодёжи и межнациональных связей. Нас интересует обмен опытом в сфере медицины и образования, в том числе в части подготовки высококлассных специалистов», — отметил Сергей Гапликов.

«Для нас очень важен опыт Чувашии в области высокотехнологичной медицины. Мы с вами прекрасно знаем, сколько было сделано за последние годы. Это и микрохирургия глаза, и ортопедия, и эндопротезирование, и другие направления. В повестке нашего сотрудничества также обмен делегациями, вопросы производственные, технологические, этническое сотрудничество, проведение совместных выставок, семинаров, ознакомление с туристическим потенциалом, с прекрасными местами, которые есть на Волге», — сказал глава Коми. По его словам, республике также интересен и опыт Чебоксар по благоустройству и организации жизненной среды: столица Чувашии не раз признавалась самым благоустроенным городом страны.

В официальных релизах отмечается, что в ходе личной встречи Михаил Игнатьев акцентировал внимание «на большом опыте работы» Гапликова государственным и общественным деятелем»: «Будучи премьер-министром Чувашии, учили честно работать, служить Отечеству. Я это не забыл. И сейчас, будучи главой Республики Коми, продолжаете следовать своим принципам — с честью и достоинством служите народам, проживающим в Республике Коми».

В релизах также отмечается, что Сергей Гапликов поблагодарил делегацию Чувашии за проявленный интерес к экономическому и инвестиционному потенциалу Коми, отметив перспективы развития давних дружеских связей, объединяющих сегодня оба региона.

Комментируя визит, лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов полагает, что Сергей Гапликов, который в этом году прошёл горнило всенародных выборов и сформировал новое правительство Коми, «подтягивает старые связи»: «Гапликов и Игнатьев хорошо друг друга знают». В условиях кризиса и антироссийских санкций необходимо развивать межрегиональные связи и заниматься импортозамещением. Поэтому полученные им ранее в Чувашии опыт, наработки и партнёры лишними не будут.

«Не зря же Гапликов не раз отмечал именно то, что сделано в Чувашии в последние годы, то есть к чему он был сопричастен, работая премьером. Напрямую об этом не говорилось, но читалось между строк. В частности, яркий пример — развитие медицины», — говорит Солдатов.

«С другой стороны, приглашение со стороны Гапликова, работавшего в команде первого президента Чувашии Николая Федорова (с которым у Игнатьева не сложились отношения), может быть тонким стёбом в адрес Игнатьева, своего рода показательным приглашением: посмотри, мол, как развивается Коми. Посмотри, мы не бросаем своих соратников. Я имею в виду в первую очередь Анатолия Князева — соратника Игнатьева и бывшего вице-спикера Госсовета, лишённого всех должностей в Чувашии. Судя по официальным репортажам, на встречах Князев не присутствовал, хотя в Коми он не только сохранил пост министра сельского хозяйства, но сейчас повышен до статуса вице-премьера. И его участие было бы логичным, если бы не личные неприязненные отношения», — полагает лидер чувашского отделения «Патриотов России».

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По данным Росстата, в январе — сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом индекс промпроизводства в Коми составил 96,7%, в Чувашии после прошлогоднего падения — 110,8%, объём жилищного строительства в Коми — 152,8%, в Чувашии — 81,9%. Объём инвестиций в основной капитал в I полугодии в Коми достиг 131,7%, в Чувашии упал до 85,9%. Среднедушевые доходы жителей Коми в августе составили 29 586 рублей (реальные доходы в январе — августе упали на 10%), в Чувашии — 17 906 рублей (реальные доходы упали на 10,3%). Среднемесячная зарплата в Коми в августе составляла 40 926 рублей, в Чувашии — 22 437 рублей. Уровень безработицы в июле — сентябре в Коми зарегистрирован на уровне 9,2%, в Чувашии — 5,1%, инфляция соответственно 3,1% и 3,2%.