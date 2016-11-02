Москва, 2 ноября, 2016, 13:03 — ИА Регнум. В Москве на площади Киевского вокзала, около ТЦ «Европейский», произошла массовая драка. Участниками потасовки стали несколько десятков человек, передает телеканал «Москва 24».

Питер Брейгель Младший. Драка крестьян за картами. 1620

Инцидент произошел в ночь на 2 ноября. Очевидцы сняли происходящее на видео. На записи видно, что сотрудники службы безопасности делают попытки разнять дерущихся мужчин.

Позже участники драки покинули место конфликта. Сведений о причинах потасовки и пострадавших пока нет.