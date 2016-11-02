Москва, 2 ноября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Контракт на поставку в Китай нескольких самолетов-амфибий Бе-200 заключен между Москвой и Пекином. Об этом, как передает RT, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Beriev.com Самолет-амфибия Бе-200

«Подписано соглашение на поставку Китаю 2+2 (два самолета в «твердом» контракте и два в качестве опциона), — заявил Мантуров. — Первая поставка пройдет в 2018 г».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Бе-200, разработанный сотрудниками ТАНТК им. Г.М. Бериева, производился до 2008 года на Иркутском авиазаводе. Но затем производство воздушных судов было перенесено в Ростовскую область.

По ряду характеристик самолет-амфибия не имеет аналогов в мире. Это наиболее многоцелевой самолет, из представленных за последние годы.