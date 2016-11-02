Тюмень, 2 ноября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. В «тюменской матрешке» долги ООО «Газпром Межрегионгаз Север» составили полмиллиарда рублей. Компания отвечает за поставку природного газа и его реализацию промышленным потребителям и жителям юга Тюменской области, а также автономных округов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги за газ

Данному газовому монополисту в «тюменской матрешке» должны 514 млн рублей. Больше всех долгов накопил ХМАО — 358,2 млн, затем ЯНАО — 107,6 млн, и Тюменская область — 48,2 млн рублей. Самые злостные неплательщики, о которых ИА REGNUM уже сообщало ранее, находятся в Югре и лишь копят и увеличивают долги. МУП «Югорскэнергогаз» должно 75,4 млн рублей, ОАО «ЮТТС» — 70,4 млн рублей, ОАО «Генерация» — 65,6 млн рублей, ОАО «СКС» — 43,6 млн .

С одной стороны, газовики имеют право отключить должников от ресурса хоть завтра. В соответствии с постановлением правительства РФ от 21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить абоненту-должнику подачу газа при условии, если он не оплатил потребленный газ за два месяца. То есть, если абонент забывал или сознательно игнорировал оплату потребленного газа в течение двух месяцев, то по истечении этого периода он останется без газа. Для отключения жилого помещения должника от газоснабжения не требуется решения суда: поставщик газа имеет право приостановить газоснабжение абонента, направив за 20 дней до предполагаемого отключения в его адрес соответствующее уведомление.

Однако за должников повсеместно вступается прокуратура и заставляет газовиков вновь открывать задвижки. Ибо долги, накопленные предприятиями, ставят под угрозу обеспечение работоспособности социальных объектов, в том числе лечебно-профилактических и иных социально значимых учреждений, а также приводят газовиков к массовым нарушениям прав граждан, добросовестно оплачивающих коммунальные услуги электроснабжения.

Данная практика оставляет газовиков без денег за поставку ресурса и заставляет их идти на крайние меры — пусть на три дня или недельные, но отключения. В итоге страдает население, не получающее главное коммунальное благо в северных регионах — теплоснабжение.

В «тюменской матрешке» региональные правительства по-разному решают проблемы с газовыми долгами. В Югре власти расплачивается за должников — бюджетными деньгами. В минувшем месяце деньги на данные цели выделены 13 муниципалитетам. «Выделение средств из бюджета округа на погашение долгов — это механизм решения проблемы, аналогичный разрубанию гордиева узла, — заявил региональный директор по Югре ООО «Межрегионгаз Север» Рафаэль Туляков «Новостям Югры». — На самом деле этот гордиев узел требует детальной проработки. Эта проработка — задача муниципалитета и его коммунальной организации. Безусловно, деятельность МУП государством контролируется, но вопросы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности и платежной дисциплины, находятся на откупе самих предприятий и муниципальных структур, их контролирующих. Только на моей памяти ситуация с накоплением задолженности возникает к началу отопительного сезона уже лет пять. И разрешается с помощью одних и тех же инструментов. Нужен другой механизм, но на сегодняшний день он пока отсутствует».

В Тюменской области, где 30 млн рублей накопили семь тысяч физических лиц, специалисты «Газпром межрегионгаз Север» сформировали более трёх десятков бригад для взыскания просроченных платежей. На сегодняшний день поквартирный обход вернул газовикам более 3 млн рублей. Кроме того, компания намерена привлечь к взысканию специализированные коллекторские агентства.

Оперативно связаться с ямальским отделением «Газпром Межрегионгаз Север» не удалось. Телефоны молчат. Пока, по информации прокуратуры ЯНАО, сотрудники надзорного ведомства активно препятствуют отключениям газа должникам, которые связаны с обеспечением теплом населения.