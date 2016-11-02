Барнаул, 2 ноября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Сегодня власти Барнаула разъяснили горожанам причины участившихся коммунальных аварий и сообщили, что они, к сожалению, неизбежны. «Подобные аварии неминуемы и в будущем. Аварийность в городе есть, но она не превышает прошлогодних показателей», — заявил сегодня председатель комитета по энергоресурсам и газификации города Александр Кощеев. Его слова цитирует пресс-центр барнаульской мэрии.

ЧП с автомобилем, который 20 мая 2016 года провалился под асфальт на парковке по адресу Красноармейский, 72 в Барнауле

Напомним, с наступлением осени коммунальные ЧП в Барнауле стали происходить почти каждый день. 1 октября повреждение дорожного полотна вследствие грунтовых подвижек произошло на ул. Попова. Только сегодня специалисты городского водоканала приступили к ремонтутруб на улице Шевченко, которые были повреждены 31 октября. Днем ранее яму в асфальте обнаружили на пл. Ветеранов, а 27 октября из-за провала на одной из главных артерий Барнаула — пр. Ленина — пришлось и вовсе перекрывать часть участка на длительный срок.

Власти объяснили, что аварии на Шевченко и Попова образовались вследствие подвижек грунта. При этом Александр Кощеев, заметил, что даже у относительно новых сетей износ тоже имеется уже после года эксплуатации. «Даже изношенная сеть может нормально функционировать до тех пор, пока не произойдут подвижки — либо внутри сети (при избыточном давлении, рывках), либо при подвижке грунтов (естественные геологические процессы)», — пояснил он.

Интересно, что на фоне коммунальных ЧП последних дней на теплосетях МУП «Энергетик» отметили значительное снижение аварийности. То же самое, по словам чиновников, отмечается и по водопроводным и канализационным сетям. Но в мэрии на этот счет приводят статистику: к примеру, в 2008 году в Барнауле аварий на водопроводе было 865, в 2010 — 764, в 2014 — 525, а в 2016-м за девять месяцев — 297.

«Водоканал целенаправленно работает по реализации инвестиционной программы, где у них заложены частотные регуляторы на насосной станции, замена насосов. То есть внедряются современные регулирующие устройства, из-за чего внутри сетей пуски становятся плавными и менее разрушительными. Водоканал тем самым снижает риски аварий», — отмечается в официальном сообщении барнаульской мэрии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, весной крупное резонансное коммунальное ЧП произошло на Красноармейском проспекте. Из-за размыва почвы под асфальт провалился автомобиль, припаркованный возле гостиницы «Турист».

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Вместе с тем нужно отдать должное коммунальщикам: при возникновении любых провалов и аварий службы незамедлительно реагируют и приступают к ремонту. А в случае порчи имущества — не отказываются от возмещения ущерба.