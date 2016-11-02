Астана, 2 ноября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. В Министерстве энергетики Казахстана считают, что для республики вопрос строительства АЭС останется неактуальным в течение ближайших 7 лет. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщил глава Минэнерго Канат Бозумбаев после заседания нижней палаты парламента, на котором депутаты одобрили законопроект о ратификации Соглашения между правительством Казахстана и МАГАТЭ о создании Банка низкообогащенного урана.

Kallanishenergy.com АЭС

«В семилетнем периоде мы какие-то новые мощности, такие как атомная станция, пока не видим. Вопрос о строительстве АЭС в Казахстане не стоит», — заявил Бозумбаев.

Министр пояснил, что стране не ожидают дефицита электроэнергии: «В Казахстане сейчас профицит электрической энергии. Летом 5 тысяч мегават, при зимних максимумах где-то 3,5 тысячи. Мы сделали долгосрочный баланс, семилетний, прогнозный. В семилетнем периоде дефицита мы не видим».

Напомним, о намерении построить АЭС в Казахстане президент республики Нурсултан Назарбаев заявил осенью 2011 года. Тогда правительству было поручено определиться с местом строительства.

Расположить атомную электростанцию в разное время планировалось в разных местах. Весной Минэнерго сообщало, что «разрабатывается ТЭО по строительству АЭС в районах города Курчатов ВКО (Восточно-Казахстанской области — ИА REGNUM ) и поселка Улькен Джамбульского района Алма-Атинской области» с примечанием, что разработка ТЭО может занять 2−3 года. В качестве еще одной локации АЭС предполагался также район озера Балхаш.

В планах было отдать по одной АЭС каждому из партнеров, в качестве которых Казахстан рассматривал Россию и Японию. Предполагалось, что «Росатом» построит атомную электростанцию в Курчатове, а корпорация «Тошиба» — у озера Балхаш в Алма-Атинской области.

Внешние партнеры Казахстану в решении этого вопроса необходимы, поскольку у страны нет доступа к необходимым технологиям. Это отражено и в Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года, где сказано, что «в планах развития отрасли заложен вариант строительства АЭС мощностью от 600 до 2000 МВт до 2030 года», а также отмечена следующая проблема: «Однако на данный момент Республика Казахстан не располагает необходимыми технологиями для строительства, в связи с чем потребуется привлечение зарубежного партнера».

Балансирование Казахстана между партнерами имеет практические причины, считает научный сотрудник Российского института стратегических исследований Максим Лихачев: «По некоторым предположениям, внешне непоследовательная позиция казахстанской стороны вызвана ее прагматичной ориентацией на торг с целью выбора наиболее выгодного проекта между конкурирующими предложениями российских и японских специалистов».

Можно предположить, что строительство АЭС откладывается не только из-за отсутствия дефицита, но и из-за сложностей с партнерами. Однако в республике называют только одну причину — профицит энергии.

ИА REGNUM напоминает, что строительство АЭС в Казахстане назвал преждевременным и прежний глава Минэнерго Владимир Школьник в декабре 2015 года.

«Все определяет сейчас энергобаланс нашей страны: сейчас у нас есть, в целом, избыточные мощности… Мы развили другие энергоисточники, и — по мере изменения ситуации экономической, на внешних рынках, роста нашей экономики — будет принято решение о строительстве атомной станции. Пока этот вопрос прорабатывается», — сообщил тогда Школьник.