Москва, 2 ноября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором чтении поправки в федеральный бюджет на 2016 год, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Согласно принятому в первом чтении документу, дефицит бюджета в 2016 году увеличится на 674,2 млрд рублей — до 3,034 трлн рублей, или 3,7% ВВП, доходы сократятся на 369,9 млрд рублей за счёт снижения нефтегазовых доходов. Планируется также рост расходов на 304, 3 млрд рублей — их общий объем составит 6 трлн 403,0 млрд рублей. Корректируются и показатели инфляции — в поправках заложена инфляция 5,8% против 6,4% в первоначально утвержденной редакции бюджета. Понижен прогнозируемый средний уровень цены на нефть марки Urals — с 50 долларов за баррель до 41 доллара за баррель. Налоговые доходы ожидаются в объеме 8,653 трлн рублей (10,4% ВВП), неналоговые доходы — 4,475 трлн рублей (5,4% ВВП).

Инфляция снижается, дефицит растет

Покрытие дефицита бюджета в 2016 году будет производиться за счет источников внутреннего и внешнего финансирования. Внутреннее финансирование дефицита бюджета увеличится на 629,2 млрд рублей до 3,04 трлн рублей. Использование средств Резервного фонда на покрытие дефицита федерального бюджета в 2016 году сохраниться в ранее утвержденном объеме — 2,136 трлн рублей. Использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2016 году снизится на 5,2 млрд рублей и составит 8,8 млрд рублей.

Пенсионному фонду не хватает средств

Документ предусматривает увеличение почти на 213 млрд рублей межбюджетных трансфертов из федерального бюджета Пенсионному фонду РФ на обязательное пенсионное страхование. Рост расходов связан с прогнозируемым в 2016 году снижением поступления в бюджет ПФР взносов на выплату страховых пенсий на 125,5 млрд рублей по сравнению с предусмотренным ранее объемом, а также с увеличением нагрузки на ПФР в связи с ростом числа пенсионеров, досрочно вышедших на пенсию, и увеличением объема ежемесячных выплат неработающим пенсионерам.

Антикризисному фонду, Минобороны и МЧС добавили денег

Поправками ко второму чтению было принято решение о перераспределении 80 млрд рублей, отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). «Они направлены на повышение эффективности бюджетных расходов», — сказал он. Снятие средств с других разделов определялось их неиспользованием либо неэффективным использованием, добавил глава комитета. В частности, были одобрены поправки правительства о перераспределении средств или увеличении финансирования из закрытой части бюджета. В частности, на 4,6 млрд рублей увеличиваются направляемые из закрытой части расходы на выплату военнослужащим по спецоперациям — в целом эта сумма составит до 15,244 млрд рублей. Также была поддержана поправка об учете допдоходов от приватизации «Башнефти» в сумме 23,7 млрд рублей в источниках финансирования дефицита бюджета на 2016 год.

За счет остатков бюджетных ассигнований дополнительно увеличивается на 8,359 млрд рублей антикризисный фонд правительства. Общее увеличение антикризисного фонда составит 14,359 млрд рублей, величина фонда в целом составит 79,359 млрд рублей.

Поправками также предусмотрено увеличение ассигнований на 21,39 млрд рублей для Минобороны на строительство объектов в арктической зоне и в Крыму. Росжелдору будут выделены средства в сумме 326,373 млн рублей на строительство железнодорожных проходов и переходов через Керченский пролив. 7,3 млрд рублей направляется на строительство железной дороги в обход Украины. 3,8 млрд предусмотрено на ликвидацию аварийного жилья, согласно указу президента РФ. 3 млрд рублей дополнительно направляются на сбалансированность бюджетов субъектов РФ.

На 200 млн рублей увеличиваются средства, направляемые Генпрокуратуре для обеспечения информационной системы «Единый реестр проверок». Средства на обеспечение текущей деятельности МЧС увеличивается на 637,335 млн рублей.