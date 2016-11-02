Ванино, Хабаровский край, 2 ноября, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело в отношении руководства Центральной районной больницы Свободного порта Ванино по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ — в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СК РФ по Хабаровскому краю.

Severpost.ru Уголовное дело

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Медицинский персонал Центральной районной больницы Свободного порта Ванино обратился в Государственную думу РФ, прокуратуру, СМИ с требованием провести проверку финансово-хозяйственной деятельности медучреждения. Люди жаловались, что получают маленькие зарплаты, в то время, как главврач Марина Сидорова и ее многочисленные родственники и ближайшее окружение получают баснословные суммы.

Проверку по жалобе коллектива Ванинской ЦРБ провело и министерство здравоохранения Хабаровского края, которое установило, что руководство больницы действительно платило себе запредельное жалование.

Напомним, по официально опубликованным сведениям главврач ванинской ЦРБ в 2015 году заработала почти 2 миллиона рублей, её супруг — 1,067 миллиона рублей. Между тем хирург, работающий в больнице на две ставки, получает 40−50 тысяч.

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Как сообщало ИА REGNUM, здравоохранение в Хабаровском крае испытывает жесточайший кадровый голод. На сайте регионального Минздрава размещено более 700 вакансий. Свободный порт Ванино — не исключение. Врачи, которых заманивают предоставлением жилья, быстро уезжают, не желая получать гроши и жить в весьма проблемном жилфонде.