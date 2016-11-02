Ставрополь, 2 ноября, 2016, 12:56 — ИА Регнум.



Telefakt.ru Федеральная служба судебных приставов (ФССП)

В Ставропольском крае судебный пристав-исполнитель попал под подозрение в присвоении части денег, возвращенных должником, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено в отношении судебного пристава-исполнителя Невинномысска. Следствие полагает, что мужчине вернули 232 тысячи рублей в счет погашения задолженности по одному из исполнительных производств. Производство находилось в ведении пристава.

Когда последний получил деньги от должника, часть из них — 130 тысяч рублей — он положил к себе в карман.

По данным следствия, пристав прибегал к этому неоднократно. Позже он снова получил от представителя должника 150 тысяч рублей в счет погашения задолженности по одному из исполнительных производств. Деньги он снова не стал приобщать к делу, а присвоил себе.

Расследование уголовного дела продолжается.