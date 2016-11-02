Бутурлиновка, Воронежская область, 2 ноября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. В Воронежской области в суд передано дело в отношении пятерых членов преступной группировки, занимавшейся производством и торговлей «элитного алкоголя». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 2 ноября старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Борьба с бутлегерством. США. Начало 1930-х

Дело было возбуждено и расследовалось сразу по трем статьям — п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка в целях сбыта, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, организованной группой»), ч. 3 ст. 180 УК РФ («Незаконное использование чужого товарного знака, совершенное неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой»), ч. 4 ст. 327.1 УК РФ («Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок»).

По версии следствия, организованную преступную группу воздал 46-летний местный житель еще в 2013 году. Сначала участники группы покупали поддельный алкоголь и перевозили его в Бутурлиновку, где и сбывали. Однако через год обвиняемые решили, что могут производить алкоголь и самостоятельно. Для этого организатор группы изучил технологический процесс производства спиртных напитков, были закуплены необходимые для их производства компоненты. Подпольный ЛВЗ был организован прямо на дому у членов группировки, хранили же произведенную продукцию на складах.

В октябре 2015 года «предприятие» было закрыто правоохранительными органами, бутлегеры задержаны. Было изъято более 30 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголя, в том числе известных марок, таких как: коньяк Hennessy, виски Johnnie Walker Black Label, Dewar's, Chivas Regal, Jim Beam, White Horse 1900, текилы Olmeca Blanco и других. Бутылки маркировались поддельными акцизными и федеральными специальными марками.

Как добавили в региональном управлении СКР, согласно заключению эксперта, продукция создает угрозу жизни и здоровью человека при употреблении. Кроме того, своими действиями члены преступной группы также причинили имущественный ущерб компаниям — правообладателям товарных знаков на общую сумму более 56 млн рублей.

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В настоящее время дело передано в Бутурлиновский районный суд. В случае если вина обвиняемых будет доказана, им грозит до шести лет лишения свободы.

Как напоминает ИА REGNUM, за последние пару лет в Воронежской области правоохранительными органами были выявлены и закрыты несколько подпольных заводов по производству алкоголя, в том числе — довольно крупных.

В то же время легальных производств алкоголя в регионе практически не осталось: большинство предприятий закрылись за последние десять лет из-за экономических проблем. Спасти удалось лишь Бутурлиновский ЛВЗ — в ситуацию с закрытием градообразующего предприятия вмешались региональные власти.