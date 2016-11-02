Москва, 3 ноября, 2016, 00:15 — ИА Регнум. Сегодня, 3 ноября, Госдума обсудит законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за нарушения при эвакуации автомобиля, сообщает ИА REGNUM. Законопроект, предложенный депутатами от ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым, предусматривает новый квалифицирующий состав — неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), совершенное лицом, принявшим неправомерное решение о принудительной эвакуации транспортного средства, а также лицом, осуществившим неправомерно принудительную эвакуацию такого транспортного средства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эвакуация

В соответствии с действующим законодательством, решение о задержании и принудительной эвакуации транспортного средства в случае несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, принимается должностным лицом, уполномоченным составлять протокол о соответствующих административных правонарушениях.

Ответ на беспредел

Авторы возмущены тем, что действия «эвакуаторщиков» все больше «коммерциализируются» и превращаются из добросовестного исполнения государственных полномочий по предупреждению и обеспечению безопасных условий на дорогах в действия по получению «прибыли». Заблокировать негативные тенденции возможно только на законодательном уровне, установив уголовную ответственность за незаконную эвакуации автомобиля, отметил один из авторов, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Он указал на то, что на практике судами выносятся многочисленные решения об отмене постановлений о принудительной эвакуации. Кроме того, по данным МВД, в 2014 году было вынесено более 600 тыс. неправомерных постановлений о назначении наказаний на общую сумму свыше 1,8 млрд рублей, а в период с 26 апреля по 5 октября 2014 года сотрудниками МАДИ было вынесено более 43 тыс. незаконных постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму свыше 129 млн рублей.

Особую тревогу авторов вызывают действия сотрудников МАДИ в Москве и сотрудников принудительной эвакуации транспортных средств в Москве и в других городах России. География незаконной принудительной эвакуации расширяется, указали парламентарии, широко известны случаи жестокого поведения «эвакуаторщиков» в Санкт-Петербурге, Саратове и других городах.

«Сложившаяся в настоящее время ситуация с принудительной эвакуацией транспортных средств граждан требует принятия действенных законодательных решений для предотвращения эскалации недовольства водителей несправедливыми действиями работников служб принудительной эвакуации в крупных городах России», — указали парламентарии.

Профильный комитет против

Профильный комитет Госдумы по законодательству выступил против инициатив: авторы законопроектом нарушают юридическую технику построения уголовно-правовых норм. Кроме «технического» замечания, по мнению комитета, установление уголовной ответственности за угон в отношении лица, осуществляющего неправомерно принудительную эвакуацию транспортного средства, «не соответствует принципам вины и справедливости», поскольку те, кто эвакуирует, фактически выполняют неправомерное распоряжение должностного лица.

Комитет обращает внимание на то, что действующим законодательством предусмотрены достаточные меры правовой защиты, поскольку неправомерные действия должностных лиц, связанные с незаконной эвакуацией транспортного средства, уже наказываются по статье 12.35 КоАП («Незаконное ограничение прав на управление транспортным средством и его эксплуатацию») либо по статье 286 Уголовного кодекса РФ («Превышение должностных полномочий»), в зависимости от наступивших последствий.