Санкт-Петербург, 2 ноября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга 2 ноября приняло в первом чтении проект городского бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Мариинский дворец

Несмотря на призывы с трибуны руководителей фракций КПРФ, «Яблока» и «Партии роста» к поименному голосованию, в зале набралось лишь семь депутатов, которые поддержали эту идею. «Я же не ошибся, когда сказал, что не будет поименного голосования», — прокомментировал спикер Вячеслав Макаров.

За бюджет-2017 проголосовали 42 депутата, 7 высказались против, воздержавшихся не нашлось.

Документ предусматривает рекордный дефицит бюджета в 64,3 млрд рублей на 2017 год. Это на 10% выше, чем в бюджете 2016 года. Доходы городской казны в следующем году составят 470,7 млрд рублей, расходы — 535 млрд рублей.

Заметим, поправка губернатора ко второму чтению может еще более увеличить дефицит, максимальное значение которого, по бюджетному законодательству, не должно превысить 70 млрд рублей.