Ташкент, 2 ноября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. В Узбекистане объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и дождя с переходом в снег, которые ожидаются 3−4 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Камиль КОРО Порыв ветра. 1870

Как сообщает «Узгидромет», на значительной части территории республики порывы ветра будут достигать 17−22 метров в секунду, что по шкале Бофорта соответствует категории шторма.

«По республике пройдут дожди, местами сильные. К вечеру 3 ноября, ночью и утром 4 ноября в отдельных районах республики возможен переход дождя в снег», — сообщает ведомство.

Власти Ташкента разослали уведомления рекламным компаниям с указанием обратить внимание на устойчивость рекламных щитов.

Сегодня, 2 ноября, на территории Узбекистана тепло и солнечно. Местами воздух прогрелся до 28−30 градусов по Цельсию.