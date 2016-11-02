Джакарта, 2 ноября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Власти Индонезии считают, что в демонстрации 4 ноября против губернатора Джакарты Басуки Чахая Пурнама могут принять участие сторонники «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 2 ноября CNA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил

Некоторые сторонники «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут присоединиться к демонстрации против Пурнама, чтобы «воспользоваться ситуацией», сказал главный инспектор полиции Джакарты генерал Тито Карнавиан.

«Вопрос заключается в том, совершат ли они теракт или нет», — сказал Карнавиан. «Мы не располагаем информацией о том, что они планируют нападение. Мы только знаем, что они присоединятся к демонстрации», — добавил Карнавиан.

Напомним, мусульманское население Индонезии обвиняет губернатора Джакарты в богохульстве и требует провести в отношении него официальное расследование.

Около 18 тыс. сотрудников будут обеспечивать безопасность во время демонстрации 4 ноября. Министерство обороны Индонезии направит в Джакарту 500 военнослужащих, включая подразделения спецназа.