Санкт-Петербург, 2 ноября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Преждевременные домашние роды произошли в Санкт-Петербурге у приезжей из Узбекистана. В результате этого два новорожденных мальчика погибли. Ведется доследственная проверка.

Алексей Саврасов. Могила (фрагмент). 1874

Как сообщили сегодня, 2 ноября, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, тела недоношенных младенцев были найдены 31 октября в квартире одного из домов по улице Антонова-Овсеенко в Невском районе города .

По предварительной информации, роды у женщины начались на 24 неделе беременности.

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным СМИ, 26-летняя уроженка Узбекистана, у которой произошли преждевременные роды, помещена в больницу.