Махачкала, 2 ноября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Вопрос о тяжелой социально-экономической ситуации в Дагестане поднял член Совета по правам человека при президенте РФ Максим Шевченко на заседании Совета по межнациональным отношениям в Астрахани, где присутствовал глава государства Владимир Путин. На следующий день после выступления в Общественной палате Дагестана состоялось заседание, на котором планировалось осудить заявления правозащитника, но тон встречи изменился после его неожиданного появления в зале.

DenTV Максим Шевченко

Напомним, на заседании в Астрахани Шевченко коснулся проблем ЖКХ и ситуации в сфере образования в горных районах Дагестана. По его словам, несмотря на доклады главе государства о газификации этой территории, в домах горцев газа по-прежнему нет. Электричество, вырабатываемое каскадом дагестанских ГЭС, не всегда поступает в села. Из-за отсутствия водопровода их жителям приходится набирать воду в кувшины за 300−400 метров от дома. На фоне этих проблем рядовых граждан особенно контрастно выглядят «дворцы представителей чиновничьей элиты, которым позавидовали бы дубайские и эмирские шейхи».

Критику Шевченко планировали обсудить на заседании Общественной палаты Дагестана с участием советника главы Дагестана Деньги Халидова и других приглашённых. В ходе собрания, как пишет «Новое дело», планировалось осудить большинством голосов присутсвующих выступление Шевченко и составить соответствующее письмо на имя Совета по межнациональным отношениям. Однако правозащитник неожиданно появился в зале в разгар критики в свой адрес.

Часть присутствующих встретила его появление аплодисментами, после чего тон встречи изменился. Шевченко и несколько членов палаты вступили в дискуссию на тему социально-экономической обстановки и работы Общественной палаты РД. В частности, правозащитник обратил внимание присутствующих на то, что ни один из ее представителей не ездил в село Гоор-Хиндах Шамильского района, где убийство двух братьев силовые ведомства преподнесли как ликвидацию опасных боевиков.

Комментируя ход встречи и детали разговора с членами палаты, правозащитник заявил, что его упрекнули в ангажированности, но не уточнили, кем именно он ангажирован. Шевченко полагает, что в администрации главы Дагестана могут считать, что он сторонник осужденного экс-мэра Махачкалы Саида Амирова и объявленного в международный розыск экс-главы дагестанского отделения Пенсионного фонда Сагида Муртазалиева.

«Если я кем и ангажирован, то только президентом РФ, который поручил мне быть членом двух своих Советов и докладывать ему то, что я вижу — не выдумывать и не приукрашивать реалии. Если членам кабинета Абдулатипова это не нравится, то пусть об этом скажут Путину», — заявил Шевченко.

Позже, на собрании работников государственных СМИ, созванном по указанию министра печати и информации Дагестана, где также планировалось сделать заявление, осуждающее Шевченко, правозащитник, как пишут республиканские издания, заявил, что приветствует деятельность коллег, благодарит их за критику и будет рад, если они «будут критиковать высказывания любого уровня». Он напомнил, что ни один из участников этого собрания не озаботился в свое время убийством дагестанских журналистов Хаджимурада Камалова и Ахмеднаби Ахмеднабиева.

«Им, видимо, наплевать на своих убитых коллег, они, очевидно, согласны с их убийством, если не высказываются по этой теме», — сказал правозащитник. Тем временем на сайте Минпечати РД появилась публикация с заголовком «Максим Шевченко всеми силами пытается очернить Дагестан». В частности, в ней говорится, что «после большого роста уважения к дагестанцам, после многочисленных акций поддержки «Работайте братья», началась акция «очернения» Дагестана, ее подхватил и сам Шевченко».

Напомним, в текущем году Максим Шевченко выдвигался в качестве кандидата-самовыдвиженца в Госдарственную думу РФ по Южному одномандатному округу Дагестана. Однако дагестанский избирком отказал ему в регистрации после того, как экспертиза МВД республики не подтвердила подлинность подписей в его поддержку. Позже рабочая комиссия Центризбиркома РФ отклонила жалобу Шевченко на решение территориальной комиссии.