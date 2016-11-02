Москва, 2 ноября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. В Москве сотрудники дорожной полиции остановили легковой автомобиль BMW, в багажнике которого находился пистолет-пулемет. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

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Инцидент произошел во вторник, 1 ноября, в районе 43-го километра внешней стороны МКАД.

«При досмотре в багажнике автомобиля был найден и изъят пистолет-пулемет, 2 магазина к нему и около 20 патронов», — сообщил источник.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Отмечается, что в салоне легкового транспортного средства находились двое мужчин.