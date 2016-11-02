Ярославль, 2 ноября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Рекреационные зоны двух санаториев в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области удалось отстоять от вырубки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, против нарушения целостности лесов выступило руководство оздоровительных учреждений.

Фото с официального сайта санатория Детский санаторий «Искра» в Ярославской области

Лесной массив рядом с детским санаторием «Искра» и санаторием-профилакторием «Сосновый бор» находится в аренде. Арендатор запланировал на этих участках добровольно-выборочную рубку. Однако уничтожение деревьев, по мнению директоров санаториев, сведет к минимуму пользу от лечения, ведь в числе приоритетных направлений работы обоих учреждений — лечение органов дыхания. Например, «Искра» обустроила в прилегающих массивах асфальтовые дорожки для скандинавской ходьбы.

В ситуацию вмешалось правительство Ярославской области. С арендатором достигнуты необходимые договоренности.

«Мы провели переговоры с арендатором участка. Достигнута договоренность о том, что рубки на территории, примыкающей к санаториям, проводиться не будут. Мы считаем, что подобные мероприятия недопустимы в зонах, расположенных рядом с оздоровительными учреждениями», — заявил заместитель председателя правительства Роман Колесов.

В ближайшее время изменения, закрепляющие принятое решение, будут внесены в лесную декларацию, затески на деревьях закрашены, деляночные столбы удалены, подчеркивают в правительстве Ярославской области.