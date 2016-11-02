Калининград, 2 ноября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. На калининградском заводе «Автотор» запущено производство представительских автомобилей Genesis G90 марки Hyundai. Седан будет доступен в трех версиях, его базовая стоимость составит 4,45 млн рублей, сообщает издание «Автовести».

Pixabay.com Эмблема Hyundai

Автомобиль составит конкуренцию моделям класса люкс от Mercedes-Benz, BMW и Audi. Седаны G90 будут оснащены системой полного привода HTRAC и адаптивной подвеской.

Начальная стоимость версий Premier, Elite и Royal составит, соответственно, 4,45 млн рублей, 4,75 млн рублей и 5,95 млн рублей. Версия Premier оснащена бензиновым двигателем V6 3,8 л мощностью 309 л.с. Она включает в себя 9 подушек безопасности, биксеноновые фары, систему мониторинга слепых зон и другие опции.