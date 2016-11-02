Москва, 2 ноября, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Руководство США продолжает заниматься саморазоблачением в подготовке совершения уголовного преступления. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»). «Госсекретарь Керри открыто заявил о намерении американских властей организовать кибератаки против Российского государства и даже указал на то, что осуществляться это преступление будет по решению президента США Барака Обамы», — отметил парламентарий.

Goodfon.ru Паутина

В условиях глобального характера информационных технологий кибербезопасносность является одним из важнейших аспектов национальной безопасности, защиты прав организаций и граждан, говорит депутат. «Мы уделяем этим вопросам серьёзное внимание и неоднократно предлагали США и другим западным странам объединить усилия по противодействию киберугрозам и совместному расследованию преступлений в высокотехнологичной сфере. Однако США отказываются от диалога, целенаправленно усиливают подразделения вооружённых сил и спецслужб, занимающиеся взломами и атаками информационных ресурсов, но при этом виновными почему-то пытаются сделать нашу страну и присваивают себе право на совершение киберпреступлений», — заявил Железняк.

«С подобными парадоксами мы сталкиваемся не впервые и, к сожалению, это весьма нелестно характеризует деятельность нынешнего американского руководства», — говорит он, выразив надежду на то, что после президентских выборов в США осознают всю опасность и непродуктивность такой политики.

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Ранее глава Госдепартамента Джон Керри заявлял, что Вашингтон ответит на хакерские атаки на американские учреждения. В свою очередь, глава подкомитета Сената по кибербезопасности, республиканец Кори Гарднер выступил с намерением внести законопроект о новых санкциях в отношении России в связи с хакерскими атаками.