Симферополь, 2 ноября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. На территории Международного детского центра «Артек» находится 58 незаконных строений, «возведенных неустановленными лицами». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госкомитета по государственной регистрации и кадастру Крыма.

Боим (Бойм) Соломон Самсонович.Пионерский Артек. 1951

В ведомстве пояснили, что информация по проверке использования федеральных земельных участков, закрепленных за «Артеком», поступила от министерства имущественных и земельных отношений республики. Рабочая группа министерства обнаружила большое количество объектов, «незаконно возведенных и используемых третьими лицами».

«Строительство частных объектов на территориях, являющихся федеральной собственностью, запрещено. Нарушителей не смущает тот факт, что речь идет о детском образовательном учреждении, имеющем международную известность, — заявил председатель госкомитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Александр Спиридонов. — Благодарим руководство «Артека» за предоставленные данные по количеству незаконных строений и имеющуюся у них информацию о застройщиках. Специалисты Госкомрегистра уже разработали план мероприятий по устранению нарушений. С привлечением органов внутренних дел мы установим всех владельцев строений и проверим наличие у них правоустанавливающих документов на объекты недвижимости».

По словам Александра Спиридонова, всю информацию о незаконных постройках и их владельцах передадут в службу государственного строительного надзора Крыма.

Поскольку по телефону в пресс-службе детского лагеря прокомментировать ситуацию не смогли, ИА REGNUM направило информационный запрос в МДЦ «Артек» с просьбой сообщить, о каких постройках идёт речь в сообщении Госкомрегистра. Также в запросе агентство просит уточнить, речь идёт о самостроях на территории, которая всегда была землёй детского лагеря, либо же вошла в состав МДЦ «Артек» после 2014 года.