Бразилиа, 2 ноября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Прокуратура Бразилии начала расследование уголовного дела, возбуждённого в связи с подозрением о незаконных действиях двух государственных пенсионных фондов, сообщает Reuters.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Уточняется, что фонды подозревают в незаконных инвестициях в компанию — застройщика, построившего отель компании Trump Organization (город Рио-де-Жанейро, Бразилия). Расследование началось после факта инвестирования в $40 миллионов.

Подозрение возникло из-за несоответствия размеров фондов и объёма направленных инвестиций. Как считает прокуратура, возможно, имело место получение чиновниками крупной взятки.

Комментируя интерес прокуратуры к делу об инвестициях, федеральный прокурор Бразилии Анселму Лопес отметил, что «инвестирование столь крупных сумм для таких относительно маленьких пенсионных фондов нарушает принципы диверсификации и ликвидности».