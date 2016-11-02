ФАС оштрафовала структуры Google на 1 млн рублей
Москва, 2 ноября, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выписала американской корпорации Google два штрафа по 500 тыс. рублей за неисполнение предписания о нарушениях, связанных с ОС Android, сообщает ведомство.
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К административной ответственности привлечены компании Google Inc. и Google Ireland Limited. Каждому юридическому лицу выписан штраф 500 тыс. рублей за нарушения на российском рынке мобильных приложений.
ФАС также отказала Google в продлении сроков исполнения предписания. Ранее ФАС оштрафовала Google на 438 млн рублей за нарушение антимонопольного законодательства, американская компания оспорила это решение в суде.