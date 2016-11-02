Москва, 2 ноября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. На сегодняшний день в большинстве регионов России наблюдается положительная динамика по увеличению числа граждан, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), сообщили в Минкомсвязи РФ.

geralt Пятьдесят процентов

К регионам-лидерам, достигшим 50% доли граждан, относятся Республика Тува (57%), Тульская (56,7%) и Курская (50,6%) области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ (50,5%). Наибольший рост данного показателя в октябре 2016 года продемонстрировали Тюменская и Ульяновская области, Республика Мордовия и Республика Хакассия.

Практически достигли целевого показателя на 2016 год по количеству пользователей, зарегистрированных в ЕСИА, Ханты-Мансийский автономный округ (49,2%) и Тамбовская область (48,9%). В числе отстающих регионов, которым необходимо усилить работу по популяризации электронного формата госуслуг, — Чеченская Республика (8,9%), Республика Крым (8,3%) и Республика Ингушетия (8,2%).

Интеграцию с системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) версии 3.0 на сегодняшний день завершило большинство субъектов РФ. Оставшимся пяти субъектам необходимо осуществить переход на новую версию системы.

По итогам октября количество ведомств, имеющих уровень ошибок в работе электронных сервисов СМЭВ выше 1% от общего количества обращений, сократилось с 32 до 24. Надежную работу сервисов СМЭВ обеспечил 31 федеральный орган государственной власти из 55.