Красногорск, 2 ноября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. В Подмосковье около здания суда произошла потасовка между актером Никитой Джигурдой и адвокатом Сергеем Жориным, который представляет интересы олимпийской чемпионки Марины Анисиной (супруга шоумена). Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Andrew Butko Никита Джигурда

«Адвокат представляет интересы бывшей возлюбленной Джигурды — олимпийской чемпионки Марины Анисиной, — говорится в сообщении. — На данный момент неизвестно, из-за чего произошел конфликт».

25 октября адвокат Сергей Жорин сообщил, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина подала заявление на развод с актером Никитой Джигурдой в участок мирового судьи №100 Красногорского района.

По его словам, причиной такого поступка экс-спортсменки являются «непримиримые противоречия и безответственное отношение Джигурды к своей семье».

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