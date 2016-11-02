Джигурда подрался с адвокатом Жориным
Красногорск, 2 ноября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. В Подмосковье около здания суда произошла потасовка между актером Никитой Джигурдой и адвокатом Сергеем Жориным, который представляет интересы олимпийской чемпионки Марины Анисиной (супруга шоумена). Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.
«Адвокат представляет интересы бывшей возлюбленной Джигурды — олимпийской чемпионки Марины Анисиной, — говорится в сообщении. — На данный момент неизвестно, из-за чего произошел конфликт».
25 октября адвокат Сергей Жорин сообщил, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина подала заявление на развод с актером Никитой Джигурдой в участок мирового судьи №100 Красногорского района.
По его словам, причиной такого поступка экс-спортсменки являются «непримиримые противоречия и безответственное отношение Джигурды к своей семье».
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