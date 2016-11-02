Липецк, 2 ноября, 2016, 12:28 — ИА Регнум. В Липецкой области с начала 2016 года в 159 новых квартир переехали 317 человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом на брифинге 1 ноября сообщил начальник управления ЖКХ региона Валентин Кущенко.

denizaley0 Аварийный дом

До конца 2016 года будет расселено примерно 30 аварийных домов в Липецке, Лебедяни и Грязях. Более 770 человек улучшат жилищные условия, для них приобретены 380 квартир. Сейчас вводятся в эксплуатацию дома в Лебедяни на улицах Школьной и Советской.

Реализация программы осуществляется при взаимодействии с государственной корпорацией — Фондом содействия реформированию ЖКХ. «До 1 сентября 2017 года запланировано полностью завершить переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, расселить 1023 человека, приобрести 448 жилых помещений. Объем средств составит 591,77 миллиона рублей, в том числе средства государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ — 226,6 миллиона рублей», — рассказал Валентин Кущенко.

Программа переселения граждан из аварийного жилья в Липецкой области реализуется с 2008 года. За это время в благоустроенные дома переселено около 10 тыс. человек. Только с 2013 по 1 сентября 2016 года на территории муниципальных образований ликвидировано 152 аварийных дома из 219, приобретено 1048 жилых помещений. Улучшили условия проживания более 2600 человек. Объем затраченных средств превысил 1,5 млрд рублей. «Масштабы переселения людей в комфортное жилье превысили лучшие советские времена», — подчеркнул глава администрации Липецкой области Олег Королев.