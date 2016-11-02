Москва, 2 ноября, 2016, 12:28 — ИА Регнум. В последние дни рынок нефти получает всё новые пессимистичные сигналы — чем ближе к встрече стран ОПЕК 30 ноября, тем выше вероятность её безрезультатности, говорит аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

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«Такие сигналы — это рост добычи на фоне явных сложностей с договорённостями ОПЕК о её сокращении. Новым подтверждением избытка углеводородов стало неожиданно большое повышение запасов в США, по данным API. Они выросли за неделю на 9,3 млн баррелей при прогнозе в 1,5 млн. Противоречия интересов участников ОПЕК слишком сильны в стремлении получать доходы от повышения производства», — отмечает эксперт.При этом очень возможно, что определённое соглашение будет подписано, иначе картель полностью и окончательно «потеряет лицо» для участников рынка, прогнозирует аналитик. «Это соглашение, например, может состоять в установлении общего предела добычи, но без конкретных квот для стран. Компромисс для «внешнего пользования». Реальное соблюдение лимитов будет сомнительным, но нужно показать очередное стремление к контролю цен», — считает Гойхман.«На текущих разочарованиях котировки Brent опустились ниже 48 долларов за баррель, тем самым пробив линию восходящего тренда с начала августа 2016 года и показав дальнейшее стремление к ослаблению до 45,4 долларов за баррель», — добавил эксперт.