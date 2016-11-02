Ярославль, 2 ноября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. И.о.мэра Ярославля Владимир Слепцов потребовал проведения служебной проверки в отношении председателя муниципалитета Павла Зарубина. Причиной стало подозрение в саботаже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в муниципалитете города.

StepU «Противостояние»

Поводом для возмущения главы города стал тот факт, что комиссия муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка так и не рассмотрела проект мэрии по процедуре избрания мэра Ярославля. Проект поступил в муниципалитет накануне, 1 ноября — за 10 минут до начала работы комиссии. Депутаты, не успевшие ознакомиться с проектом, отказались обсуждать его, а следовательно, и выносить на рассмотрение муниципалитета.

Впрочем, члены комиссии пошли навстречу мэрии и решили изучить проект до утра, а перед заседанием муниципалитета 2 ноября снова собраться и принять решение о включении этого вопроса в повестку дня.

Однако внеочередная комиссия так и не состоялась — по причине отсутствия кворума. Владимир Слепцов высказал подозрения в саботаже. Он заявил, что, по его информации, Павел Зарубин обзвонил членов комиссии и попросил их не приходить на внеочередное заседание.

В связи с этим Слепцов предложил муниципалитету провести по факту произошедшего служебную проверку — «чтобы не бросать тень на честное имя Павла Марковича». Одновременно он поручил заняться проверкой новому заместителю мэра по безопасности Алексею Тютрюмову. Павел Зарубин не стал возражать против этой инициативы.

Необходимо отметить, что накануне по телефону из приёмной Владимира Слепцова депутаты муниципалитета получили приглашение на личную встречу с главой города. По информации от участников состоявшейся вечером 1 ноября встречи, она была посвящена именно вопросу процедуры избрания мэра — Владимир Слепцов лично попросил депутатов поддержать проект мэрии. При этом ни председателя муниципалитета Павла Зарубина, ни руководителя фракции «Единой России» Александра Черепанина на встрече не было.

Нюансы проведения конкурса на должность мэра обозначили противостояние и.о. мэра и председателя муниципалитета. Владимир Слепцов упорно «продавливает» нужное ему решение, наложив вето на проект, подготовленный муниципалитетом и принятый депутатами на предыдущем заседании.