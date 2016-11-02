Самара, 2 ноября, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Из 2,28 млрд рублей, выделенных регионам правительством РФ в 2016 году на закупки антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, Самарской области, где эпидемия ВИЧ по критериям ВОЗ достигла высшей — генерализованной стадии, достанется 125 млн 633,2 тыс. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Спидцентр.рф ВИЧ

По данным Роспотребнадзора, в конце 2015 году в регионе насчитывалось 1377,9 носителей ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения или 1,3%, что в 2,7 раза превышает общероссийский показатель — 0,49%.

Самая большая сумма — 260 млн 609,6 тыс. рублей будет направлена в Свердловскую область. В Приволжском федеральном округе средства распределены следующим образом: Башкирии — 52 млн 107 тыс., Марий Эл — 5 млн 895,5 тыс., Мордовии — 3 млн 612,7 тыс., Татарии — 46 млн 928,9 тыс., Чувашии — 18 млн 669,9 тыс, Нижегородской области — 38 млн 121,5 тыс., Пензенской области — 9 млн 71,9 тыс., Саратовской области — 43 млн 190,4 тыс., Ульяновской — 38 млн 536,9 тыс.

Согласно статистике регионального управления Роспотребнадзора, Самарская область относится к числу субъектов РФ, наиболее пораженных ВИЧ — инфекцией. На 1 ноября 2015 года в крови более 60 тыс. жителей обнаружены антитела к ВИЧ, из них свыше 18 тыс. умерли по различным причинам, в том числе от СПИДа — 2085 человек. За прошедшие годы в общей сложности ВИЧ-инфекцией заразилось 56 тыс. человек, 16 тыс. из них умерли.

Старший научный сотрудник Федерального центра по борьбе со СПИДом Роспотребнадзора Наталья Ладная констатирует, что в двух российских регионах — Самарской и Свердловской областях более 2% ВИЧ-инфицированных беременных. Это означает, что ВИЧ-инфекция прочно укоренилась среди населения и ее распространение почти не зависит от групп риска. Еще в 20 регионах РФ этот показатель достиг 1%. Эпидемия ВИЧ в Самарской области достигла высшей — генерализованной стадии, согласно критериям ВОЗ и Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS), сообщил «Коммерсант. ru» .

Отметим, по данным главного врача самарского Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Алексея Спирина, озвученным в апреле 2016 года, в Самарской области проживают 34 тыс. 406 человек с официально подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции, регион входит в двадцатку наиболее пораженных субъектов РФ.

По словам Спирина, Самарская область — единственный субъект РФ, который имеет отрицательную динамику прироста новых случаев ВИЧ-инфекции: в 2013 году зарегистрировано 3339 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, в 2014 году — 3102, в 2015 году — 2912.

Как заявил Спирин, в регионе насчитывается не более 1−2% ВИЧ-инфицированных, которые не знают о своем статусе, для сравнения — в РФ таких от 10 до 20%. «Регион ушел от сомнительного лидерства по показателю пораженности ВИЧ-инфекцией с 1−2 места на 4-е, а по первичной заболеваемости переместился со 2 места на 12, количество тестируемых при этом растет», — сообщил он.

«За все время с того момента, как был официально зарегистрирован первый больной ВИЧ (с 1991 года), от ВИЧ-инфицированных матерей родился 9 тыс. 791 ребенок, у 514 из них официально подтвержден диагноз «ВИЧ-инфекция», — констатировал главврач самарского Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. — Если беременная своевременно встает на учет, если она выполняет все рекомендации врачей по лечению, риск передачи вируса ребенку составляет 0,02−0,04%, если же она не лечится, риск заражения возрастает в 100−1000 раз, то есть до 40%! Есть статистика, что 99% заражения детей ВИЧ-инфекцией происходят по причине отказа беременной мамы принимать лекарства».

«В настоящее время жив пациент №1, выявленный в 1991 году. А вот 99% тех матерей, которые отказались от терапии, пополнили печальную статистику. Вертикальный путь заражения ВИЧ-инфекцией — от матери к ребенку — составляет в области 1,7% от общего количества. В Российской Федерации на долю вертикального пути заражения приходится 2,2%», — проинформировал Алексей Спирин.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно распоряжению правительства РФ от 29 октября 2016 года №2294-р Минздраву России направляются бюджетные ассигнования в размере 2,28 млрд рублей для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на закупки антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С. Эти средства были предусмотрены в федеральном бюджете на 2016 год.

По данным Роспотребнадзора на 31 декабря 2015 года, к наиболее пораженным субъектам Российской Федерации относятся: Свердловская (зарегистрировано 1528,7 живущих с ВИЧ на 100 тыс. населения), Иркутская (1524,9), Кемеровская (1469,6), Самарская (1377,9), Оренбургская (1135,7), Ленинградская (1118,1) области, Ханты-Мансийский автономный округ (1110,6), Тюменская (1107,0), Челябинская (964,6) области, Санкт-Петербург (942).

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