Москва, 3 ноября, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 3 ноября, Госдума во втором чтении обсудит уголовное наказание за склонение к использованию допинга, сообщает ИА REGNUM. Правительство смягчило санкции по сравнению с первоначальной редакцией.

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Склонение спортсмена к использованию субстанций или методов, запрещенных в спорте, тренером, спортивным врачом предлагается карать штрафом до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью — до трех лет.

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо в отношении заведомо несовершеннолетнего спортсмена, либо двух или более спортсменов, либо с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения, предполагает более жесткое наказание: штраф в размере до 500 тыс. рублей, максимальное наказание — ограничение свободы сроком до двух лет.

Если же склонение к допингу повлекло смерть спортсмена или иные тяжкие последствие — в качестве наказания будет грозить лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать должности до пяти лет.

Инициатива идет в увязке с поправками, в соответствии с которыми использование допинга не будет считаться нарушением в соответствии с Международным стандартом по терапевтическому использованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) «при наличии действующего на момент их совершения разрешения на терапевтическое использование запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода либо при наличии необходимых условий для выдачи такого разрешения после совершения указанных действий».

Одновременно в законе о физической культуре и спорте в части 1 статьи 26.1 исключаются слова «федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта выступает от имени Российской Федерации в качестве одного из учредителей общероссийской антидопинговой организации», сказал ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), пояснив, что таким образом Минспорт может выйти из состава учредителей.

Президент России Владимир Путин отметил, что назрела огромная проблема с допуском к соревнованиям спортсменов, принимающих запрещенные препараты по терапевтическим исключениям. Тенденция такова, что в скором времени успехи в мировом спорте будут оставаться за спортсменами с хроническими заболеваниями.

Вместе с тем экс-министр спорта Виталий Мутко считает, что проблема допинга — прежде всего, мировая. «Если сложить все скандалы с допингом, то у нас не будет больше или меньше случаев, чем у кого-то, — сказал он. — Это проблема всего спортивного мира. Мы приняли различные меры и готовы следовать стандартам. Но стандартам, которые будут в равных условиях для всех».